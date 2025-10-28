Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Büroda Çalışan Polis Memuru


28 Ekim 2025 21:30
Büroda Çalışan Polis Memuru

Büroda çalışan polis memurları cumartesi de çalışıyor mu


85200258
Müsteşar Yardımcısı
28 Ekim 2025 21:56
Gece vardiyasina gelenler bile varmış. YERSEN!
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerİsbankasi Promosyon 100.000 TLMazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunSayın bakan müjde açıklayacağı haberiBu sene tayin gruplarının 3 yıl arayla olmasıToki başvurusu için ikamet konusuBahis-casino-promosyonPromosyon2008 sonrası polisliğe başlayan 2026 yılında malulen emekli olursa ne kadar maaş alır

Sözlük

estetik 1 şu an çalan şarkı 3 bulaşık yıkayan erkek 2 paranın turşusunu kuran adam 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 ben demiştim 1 çemberlitaş sütunu 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1

Son Haberler

Hamas'tan 'İsrail askerlerine saldırmadık ve ateşkese bağlıyız' açıklamasıALTAY Tankı ile Türk savunma sanayisi yeni kabiliyetler kazandıBakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedikİsrail ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırıları düzenledi'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?