6 aydır eş yardımı alıyorum ama eşim çalışıyor

29 Ekim 2025 01:24
Hayırlı geceler yaklaşık 1 senelik memurum eşim çalışmıyordu daha sonra işe girdi çalışmaya başladı ama para yatmaya devam ediyor aile yardımı otomatik kesilmiyor mu ne yapmak lazım


çevik0692
Aday Memur
29 Ekim 2025 01:27

Gerekli yere bildir maaşla ilgili geri isterler mağdur olma


Erenn61
Aday Memur
29 Ekim 2025 01:29

Gerekli yer neresi idari büroya gitsem yardımcı olurlar mı

çevik0692, 7 dk. önce

Gerekli yere bildir maaşla ilgili geri isterler mağdur olma

