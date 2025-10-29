Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

heyet sonrası yıllık izin


29 Ekim 2025 01:30
heyet sonrası yıllık izin
merhaba arkadaşlar şu an heyet raporluyum raporm haftaya bitiyor sorum şu raporun bittiği gün senelik izin yazdırıp tekrar heyet raporu alabilir miyim çalıştığım yer x şehri ben memleketten tekrar heyet raporu alabilir miyim senelik izin yazdırıp bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

Yılmaz8765
Aday Memur
29 Ekim 2025 01:39
bjjjhg
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerİsbankasi Promosyon 100.000 TLMazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunSayın bakan müjde açıklayacağı haberiBahis-casino-promosyon2008 sonrası polisliğe başlayan 2026 yılında malulen emekli olursa ne kadar maaş alırToki başvurusu için ikamet konusuPOLNET-4 SORGU SEBEBİYLE İHRAÇTAN GERİ DÖNEN VAR MI ?Polsan Hk.

Sözlük

sen daha iyilerine layıksın 1 yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1 çemberlitaş sütunu 1 en çok güldüğüm cümleler 1 estetik 1 kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2 yola tabure koyan esnaf 2 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 2

Son Haberler

Sulama Birliği Başkanı birden fazla huzur hakkı alabilir mi?29 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıBaşsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklamaDışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?