Sosyal medya hakaret


29 Ekim 2025 04:00
Sosyal medya hakaret

Merhaba abiler sosyal medyada bir şahsa pkk güzellemesi yaptığı için küfr içerikli bir yorum yaptım reis seni bilmem ne yapsa vardır bildiğimi diceksin. Dedim şikayetçi olmuş ve hakkımda adli ve idari soruşturma açılmış adli ifademi kendim verdim ancak idari başına bela olur dediler ne yapmalıyım. Nasıl bir yol izlemeliyim. Tecrübeli abiler yardımcı olursa çok sevinirim. Kaç gündür uyku uyumuyorum

