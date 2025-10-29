Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Yurtiçi Görevlendirme ve Lisansüstü Danışmanlık Hakkında


29 Ekim 2025 06:02
Yurtiçi Görevlendirme ve Lisansüstü Danışmanlık Hakkında

Arkadaşlar merhaba, kısa süreli (3 ay) yurtiçi görevlendirmelerde mevcut lisansüstü danışmanlıklarımız düşüyor mu? Bu konu ile ilgili yönetmelik linki paylaşabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik Başvuru2025 Mart dönemi doçentlik başvurularıDoçentlik başvurusu başarısız olanlar veya etik ihlal ile suçlananlar idari dava açmalı mı?2023 ekim dönemi doçentlik başvurularıAkademik dergilerin ilk sayısında puanUsulsüz Yardımcı Doçent Ataması

Sözlük

estetik 1 kendi olmak 3 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 5 gecenin bir vakti uyudun mu diye mesaj atan tip 1 güne bir söz bırak 2 yola tabure koyan esnaf 2 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 çemberlitaş sütunu 1 şu an çalan şarkı 3 günaydın sözlük 6

Son Haberler

Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilirSulama Birliği Başkanı birden fazla huzur hakkı alabilir mi?Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu29 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıBaşsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?