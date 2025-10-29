Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Yıllık izin için askerlik saydırmak?


29 Ekim 2025 07:20
Yıllık izin için askerlik saydırmak?

Kadrolu zabıt katibiyim.

Ekim ayı itibariyle 6 aylık askerlik vazifesi için ücretsiz izne ayrıldım. Halihazırda 2 gün yıllık iznim kalmıştı. Nisan başı gibi göreve geri döneceğim. Döndüğümde 6 aylık askerliğimi komisyona işlettiğimde bana 20 gün yıllık izin hakkı tanımlanır mı? Yoksa kaldığı yerden devam mı ederim?

