Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Onkoloji tedavisi gören öğretmen atama dönemini beklemeden tayin isteyebilir mi?


29 Ekim 2025 10:01
Onkoloji tedavisi gören öğretmen atama dönemini beklemeden tayin isteyebilir mi?

1 senedir Onkoloji tedavisi görüyorum engelli raporum %80 5 yıllık verildi. Sorum şu arkadaşlar; bekar bir anneyim küçük bir çocuğum var yaşadığım şehirde akrabam yok bu yüzden tedavi sürecimde kızımla ailemin yanında ikamet etmeye başladım ve kızımın okul naklinide oraya aldım.

Böylece aktif devam eden kemoterapi sürecimizde kızım yalnız kalmamış oldu.

Silsileyi bozmadan bakanlığa gönderilmek üzere Dilekçe ile durumumu anlatsam ailemin yaşadığı şehire tayinim yapılır mı?

Yoksa engelli raporumla Ocak ayı mazeret atamasında sadece raporumla il dışı mazerete bağlı tayin isteyebilir miyim ?


anelka0101
Memur
29 Ekim 2025 10:50
Normalde var böyle bir hakkınız. Ama nedense milli eğitim bunu uygulamıyor. Ben denedim ordan biliyorum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüNorm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Engelli öğretmenin arttırımlı hizmet puanı.Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?Okulda devamsızlıkları e-okula girmek kimin görevi?Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...

Sözlük

günaydın sözlük 5 magarsus 5 yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1 en çok güldüğüm cümleler 1 sıkıntılı ruh hali 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 paranın turşusunu kuran adam 1 çemberlitaş sütunu 1 annunakiler 7 estetik 1

Son Haberler

Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yenilediMersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölüEmine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridirBenzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarAJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?