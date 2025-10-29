Onkoloji tedavisi gören öğretmen atama dönemini beklemeden tayin isteyebilir mi?

1 senedir Onkoloji tedavisi görüyorum engelli raporum %80 5 yıllık verildi. Sorum şu arkadaşlar; bekar bir anneyim küçük bir çocuğum var yaşadığım şehirde akrabam yok bu yüzden tedavi sürecimde kızımla ailemin yanında ikamet etmeye başladım ve kızımın okul naklinide oraya aldım.

Böylece aktif devam eden kemoterapi sürecimizde kızım yalnız kalmamış oldu.

Silsileyi bozmadan bakanlığa gönderilmek üzere Dilekçe ile durumumu anlatsam ailemin yaşadığı şehire tayinim yapılır mı?

Yoksa engelli raporumla Ocak ayı mazeret atamasında sadece raporumla il dışı mazerete bağlı tayin isteyebilir miyim ?