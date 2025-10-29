Gündem \ Hayata Dair
Mükemmel çocuk değil(!),"mutlu çocuk yetiştirmek"


29 Ekim 2025 10:03
Mükemmel çocuk değil(!),"mutlu çocuk yetiştirmek"

Bir anne olarak amacım "mükemmel çocuk değil,mutlu çocuk yetiştirmek"


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2025 10:04

İlgi alanlarını belrleyip,ona göre yönlendirmek.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2025 10:05

Her istediği yapılan,her söylediği yapılan çocuk mutlu çocuk değildir .


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2025 10:07

Pahalı ,eğitici değeri olmayan oyuncakları almayı doğru bulmuyorum .


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2025 10:16

Babannesine aldırmaya calisiyor,bize sldiramadiklarini , böyle yapması durumunda harcligindan keseceğini söyledim.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2025 10:18

Eğitimine çok önem veriyorum,hangi kursa gitmek isterse devletin açtığı ,kendi seçiyor ona yönlendiriyorum

