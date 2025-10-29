Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
5510 sgk emeklilik onayı


29 Ekim 2025 10:25
5510 sgk emeklilik onayı
merhaba 5510dan emekli olan varsa emeklilik dilekçesi yazdıktan sonra sgk onayı kaç haftada geldiğini yazabilirmi

adana0100
Aday Memur
29 Ekim 2025 10:38
ne kadar maaş bağlandı

zorta
Memur
29 Ekim 2025 10:42

bu soruyu sormanıza gerek yok artık. 5510lu ise kralı gelsin alacağı maaş en alt seviyeden olacak. 16-17 bin tl. hangi meslek rütbe vs olduğu farketmez. 5510 lu herkes tek maaş alacak.

adana0100, 42 dk. önce
ne kadar maaş bağlandı
