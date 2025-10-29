Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?


29 Ekim 2025 12:06
eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?

Herkes için fırsatlar ülkesi olması gereken güzelim ülkem, fırsatçılar ülkesi haline geldi.

Yasama, Yürütme, Yargı üç Y denilen Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarla mücadelede iflasın eşiğine geldi maalesef. Reva görülene kayıtsız şartsız rıza göstermek, tavsiyeler doğrultusunda sabredip, şükretmekle yetinen vatandaşlar olarak tabanda debelenip, sızlanmaktan bitap düştük.

Eğitimsizliğin bedelini ödemek teamüller gereği yine çalışana, yine üretene...


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ekim 2025 12:26

O zaman öğrencilerinizi eğitimli hale getirin (getirmiyorsunuz demiyorum, ifade genele) hocam. Öğretmenlere düşen bu değil mi? Yeni nesil belki sadece öğretmenlerin eseri olmuyor ama bu eserde katkımız azalsa ve azaltılsa da hala küçümsenmeyecek derece pay sahibi oldukları da bir gerçek.


okuryazar3
Müsteşar
29 Ekim 2025 12:48

Siz de biliyorsunuz ki sayın hocam; eğitimin lokomotifi öğretmen vagonlara yük haline getirildi. Azar işitmeden, dayak yemeden evine gidebildiği günü kurtarma çaresizliğine itildi.

Dokunma, sesini yükseltme mahalleden gelen prens ve prenseslere tahsis edilmiş daimi uşak olduğunu unutma! dadılık eyle yeter itibarı:))


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ekim 2025 13:08

" bu eserde katkımız azalsa ve azaltılsa da" ifadesi zaten bu yüzden. Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. En başta kendimize karşı sonra milletimize ve gelecek nesillere karşı görevimiz bu. İmkanımız olmayan hususlarda zaten sorumlu olmayız.

İlkeli bir nesil yetiştirmek hedeflerimizden biri olmalı.

okuryazar3, 33 dk. önce

Siz de biliyorsunuz ki sayın hocam; eğitimin lokomotifi öğretmen vagonlara yük haline getirildi. Azar işitmeden, dayak yemeden evine gidebildiği günü kurtarma çaresizliğine itildi.

Dokunma, sesini yükseltme mahalleden gelen prens ve prenseslere tahsis edilmiş daimi uşak olduğunu unutma! dadılık eyle yeter itibarı:))

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolü2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Engelli öğretmenin arttırımlı hizmet puanı.Dilekçe cevap süresi dolmadan tekit yazılır mı?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Okulda devamsızlıkları e-okula girmek kimin görevi?

Sözlük

magarsus 1 yola tabure koyan esnaf 2 kendi olmak 3 yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 5 sıkıntılı ruh hali 1 günaydın sözlük 6 kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2 Nasıl bir evim olsun isterdim 2 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Gebze'de 7 katlı bina çöktü | Enkazdaki kişilerin kimlikleri belli olduİletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikteTürkiye acil tıpta ileri seviyedeMEB'den 29 Ekim'e özel yapay zeka ile canlandırılan videoSon bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?