Özel harekat branşından kadroya gecenler


29 Ekim 2025 12:22
Özel harekat branşından kadroya gecenler

Değerli meslektaşlarım uzun süredir özel harekat bransinda görev yaptım kadroda hiç çalışmadım 2 şark yaptım artık düzen kurmak istiyorum tekrar şarka gidip çocukların düzenini bozmak istemiyorum kadroya geçen arkadaşlar hiç pişmanlık yaşadığınız oldumu İstanbul da ikamet ediyorum İstanbul'u seviyorum bu şehirde bu mesleğe uyum sağlayabilir miyim acaba kadro polisleriyle konusuyorum bana genel olarak işi bilmiyor san başın derde girer diyorlar tam olarak ne demek istediklerini anlamıyorum kadro çok mu Zor


umit1903
Memur
29 Ekim 2025 12:40
Özel harekattan çıkınca taşra güvenliğinde sizi çiçeklerle karşılaşımıyorlar. Beklentiyi yüksek tutma. Tek sorun tutanak tutma olacaktır senin için. Başka hiçbir ekstra zorluğu yok. Onuda 1-2 aya çözersin. İstanbulda evi olana polislik çok güzel ülkenin incisi.

Çehzat B
Memur
29 Ekim 2025 12:43

1 senelik memurlar ekip şefliği yapıyolar ekiplerde. İşleyişi ve tutanak tutmayı öğrenmen max 1 ay. Bence seni zaten şubelerde değerlendirirler. Hakkında hayırlısı olsun.

