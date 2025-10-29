Bunları Biliyor musunuz? (Haklarımız)

İnsan doğar, yaşar ve ölür. Belki daha sonrasına gitmeden insanın dünya hayatının ilk değil de son evresinden bir hakla konuya başlayayım. Yararlanılır yararlanılmaz (genelde bizde bu baskın) bilemem ama bilinmesinde fayda var. Çoklarımız bilmediği için buradan başlıyorum. Ne de olsa bu da bir gerçek. ve yakınlarımız için belki en zor görevlerden biri.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Cenaze giderleri:

Madde 210 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...)[282] çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.

209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.