Bunları Biliyor musunuz? (Haklarımız)

29 Ekim 2025 12:59
Bu bölümde çoğu öğretmen ve memur arkadaşın bilmediği haklarımızı paylaşalım.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ekim 2025 13:05

İnsan doğar, yaşar ve ölür. Belki daha sonrasına gitmeden insanın dünya hayatının ilk değil de son evresinden bir hakla konuya başlayayım. Yararlanılır yararlanılmaz (genelde bizde bu baskın) bilemem ama bilinmesinde fayda var. Çoklarımız bilmediği için buradan başlıyorum. Ne de olsa bu da bir gerçek. ve yakınlarımız için belki en zor görevlerden biri.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Cenaze giderleri:

Madde 210 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...)[282] çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.

209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.


okuryazar3
Müsteşar
29 Ekim 2025 13:12

Memurun hakkı hukuku 657 de iki sayfa dan ibaret, kalanı iki dudak arasında, amirin takdiri, tekdiri şansına:))Yağcılık yandaşlık liyakat sistemi esasları çerçevesinde ihya da edilir imha da.Gugukk gugugguukkk sistemi aldı götürdü her şeyi...

