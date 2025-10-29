Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
29 Ekim 2025 13:17
Selam beyler.EE mühendisliği bitirmek üzereyim. Kafamdaki meslekler olmazsa b planı olarak MSB subaylık düşünüyorum.Kayseri 2.hava bakımda staj yaptığım için mesleği yakından gözlemleyebildim.Açıkçası şartları beni memnun etti.Statüsü,marketinin ucuzluğu,lojman imkanı vs. tatmin edici olacağını düşünüyorum.Ancak mevcut personellerden 'sakın gelme değmez' gibi yorumlar da alıyorum.MSB de çalışan personeller olarak sizin de görüşünüzü almak istedim.Sizce askeri kariyer mantıklı mı?

Aligökdeniz34
Aday Memur
29 Ekim 2025 13:18
Bir de lojman kimlere çıkıyor, onun için ne yapmak gerekir söylerseniz sevinirim.
