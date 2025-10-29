Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Düşen doğum oranlarının etkilerini görmeye başladınız mı


Düşen doğum oranlarının etkilerini görmeye başladınız mı

Verilere bakarsak yaklaşık 10 senedir nüfus yenileme hızı olan 2 tfr hızının altında 1.48 seviyesine kadar düştük. Bu istatistiklere bakarak şuan okullarda 1 2 3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrenci sayısının geçmişe göre azaldığını öğretmenlerin farketmesi lazım, Siz bu verileri gözle görülür şekilde hissediyor musunuz

