29 Ekim 2025 15:02
6284 sayılı kanun ve silahın emanete alınması hakkında

Merhaba arkadaşlar.Emekliyim.Komşum ile ağız münakaşası yaşadık.Akabinde onun beyanı esas alınarak 6284 5.Maddesi a.ve c.bendleri kararı çıkmış.

d.bendi yani,Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahların kolluğa teslim etmesi. kararı yok.uygulanmadı.

Lakin silahlarıma el konuldu.

Ağız tartışması sonucu savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mülki amirin insiyatifi ilemi el konuldu silahlarıma.

