Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.


29 Ekim 2025 15:48
Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.

Öğretmene neden öğretemedin! diye sorulacaksa bu hak verilmesi gerekiyor.


komodin bahattinn
Şef
29 Ekim 2025 15:59
tutanak tut idareye ver. sınıftan atma olmaz.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ekim 2025 16:22

Dışarıda başına birşey gelme ve kendi getirme durumuna karşı böyle bir hak olmaz. Arkadaşın yazdığı gibi diğer tedbirlere müracaat edilmeli.


okuryazar3
Müsteşar
29 Ekim 2025 21:17

Zinhaar!Dokunulmazlık zırhı ve koruma ordusu ile dolaşanlar gibi bir yetki kullanımına kalkışmak:)Yahu sayın hocam mahalleden gelen prens ve prenseslere dadılıkta kusur eylemek !?..Azar işitirsin, dayak yemekle kalmaz bir de 4 müfettiş çullanır üzerine!

Malum müessemizde tarife bu:))


Braweheart01
Genel Müdür
29 Ekim 2025 22:08

ben sınıftan atıyorum ama koridorda sınıfın önünde bekletiyorum 5 dakika sonra sınıfa geri alıyorum

Toplam 4 mesaj

