öğrenciyi sınıftan atma hakkı


29 Ekim 2025 15:48
öğrenciyi sınıftan atma hakkı

Öğretmene neden öğretemedin! diye sorulacaksa bu hak verilmesi gerekiyor.


komodin bahattinn
Şef
29 Ekim 2025 15:59
tutanak tut idareye ver. sınıftan atma olmaz.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ekim 2025 16:22

Dışarıda başına birşey gelme ve kendi getirme durumuna karşı böyle bir hak olmaz. Arkadaşın yazdığı gibi diğer tedbirlere müracaat edilmeli.

