Unvan değişikliği hakkında


29 Ekim 2025 16:39
Merhabalar efendim. Lisans mezunu öğretmenim. Öğretmen atanırsam veya işletme bölümüde okuyorum bu bölümden atanırsam çalıştığım kurumun unvan değişikliği sınavı ile bilgisayar programcılığı bölümünü hali hazırda okuyorum tekniker kadrosuna geçişim mümkün müdür?

Hemşireden tds geçenleri okumuştum. Yani kısaca lisanstan önlinsana geçebilir miyim? Önlisanstan atanamam bunu biliyorum sadece unvna değişikliği ile geçiliyor diye okudum veya farklı bir yolu var mıdır aydınlatır mısınız? Teşekkürler.

