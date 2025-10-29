memurlar .not un 29 ekim hassasiyati ...

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Eş Durumu Tayini - Çok ÖnemliMühendislik vs müfettişlikTarım bakanlığı koruyucu giyimKadrolu Nüfus Memuru Afad veya Kaymakamlığa Naklen Geçebilir mi?Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuGSB Promosyon TahminiTarım Bakanlığı PromosyonEn iyi bakanlık veya kurumÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)
Sözlük
Son Haberler
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!Barışmaya çağrılan anne ve oğullarının öldürüldüğü olayda 5 tutuklamaCumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandıİsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 1 ölüErdoğan: Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?