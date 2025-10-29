Kamu Personeli \ Bakanlıklar
memurlar .not un 29 ekim hassasiyati ...


29 Ekim 2025 19:20
memurlar .not un 29 ekim hassasiyati ...

tarih 29 ekim olmus . hepsi mi tatilde bu yazicilarin ??

site anasayfasinda 1 tane 29 ekim gorseli yok .

lafa gelince aslan kesilirsiniz

