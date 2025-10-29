Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Yıllık iznim nasıl 30 gün oldu?


25.12.2018 tarihinde sözleşmeli personel olarak kamuda çalışmaya başladım 15.05 2023 tarihinde kadrolu oldum toplam sgklı süre 2921 gün toplam 4c li süre 900 gün askerlik 450 gün bağkur terk 330 gün benim hiç bir şekilde 30 gün yıllık izne hak kazanmamam lazımken benim yıllık izinim kurum izin modülünden 30 güne çıktı ve kıdem yılım 10 yıl 25 gün görünüyor bu işin mantığını anlatabilecek varmı?


net bilmemekle birlikte özeldeki çalışmaların dörtte üçü sayılıyor. sen de epey calismissin carpmislar bolmusler toplamışlar 10 yıl 25 günü bulmuşlar. sen burada yanlışlık olurda iznimi diye kaygı guduyorsan bu hesaplanlarin sorunu senin değil
