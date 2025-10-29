aday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçiş

merhabalar bir belediyede 29.11.2022 tarihinden sonra atanan sözleşmeli memurum ,Ocak ayında aday memurluğa geçiş yapıyorum . aday memurken bulunduğum belediyeden eşimin çalıştığı başka bir ilde bulunan belediyeye geçici görevlendirme ile gitmek istiyorum. bu konuda bilgisi olanlar veya nereden bilgi alabilirim fikir sahibi olanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim. nereyle görüştüysem net bir bilgi verememekte .

merhabalar bir belediyede 29.11.2022 tarihinden sonra atanan sözleşmeli memurum ,Ocak ayında aday memurluğa geçiş yapıyorum . aday memurken bulunduğum belediyeden eşimin çalıştığı başka bir ilde bulunan belediyeye geçici görevlendirme ile gitmek istiyorum. bu konuda bilgisi olanlar veya nereden bilgi alabilirim fikir sahibi olanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim. nereyle görüştüysem net bir bilgi verememekte .