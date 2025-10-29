Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

aday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçiş


29 Ekim 2025 20:37
aday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçiş
merhabalar bir belediyede 29.11.2022 tarihinden sonra atanan sözleşmeli memurum ,Ocak ayında aday memurluğa geçiş yapıyorum . aday memurken bulunduğum belediyeden eşimin çalıştığı başka bir ilde bulunan belediyeye geçici görevlendirme ile gitmek istiyorum. bu konuda bilgisi olanlar veya nereden bilgi alabilirim fikir sahibi olanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim. nereyle görüştüysem net bir bilgi verememekte .

yerelmemur1
Aday Memur
29 Ekim 2025 20:38
cevaplarınızı bekliyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversitede kadrolu teknikerin Sağlık Bakanlığı'nda teknikerliğe atanmasıAçıktan Atama Tayin hakki ( belediye - universite )Memuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??2025 Naklen Atama Kontejanlarıİbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmedikadrodan sözleşmeliye istifaÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçmekZabıta Memuru Becayişaday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçiş

Sözlük

bulaşık yıkayan erkek 1 günün filmi 1 taftan yanardağı 1 şu an çalan şarkı 1 yola tabure koyan esnaf 2 kendi olmak 3 çemberlitaş sütunu 1 kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2 annunakiler 2 en çok güldüğüm cümleler 1

Son Haberler

Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, 'Öldürün beni' diye bağırdıDev Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı'nda uzaydan görüntülendi!Ankara'da pompalı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandıFed politika faizini 25 baz puan indirdi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?