Geçici görevlendirme

Abilerim herkese iyi akşamlar şimdi doğu ilinden batı iline geçici görev ile tayinim çıktı eş durumundan eşim de bir yıl sonra bana tabi olabilecek benim doğu görevim bitmedi daha başındayım hatta geçici görev sürem bitince kanuni görev yerime dönebilecek miyim bilgisi olan var mı

