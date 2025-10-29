Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Geçici görevlendirme


29 Ekim 2025 21:58
Geçici görevlendirme
Abilerim herkese iyi akşamlar şimdi doğu ilinden batı iline geçici görev ile tayinim çıktı eş durumundan eşim de bir yıl sonra bana tabi olabilecek benim doğu görevim bitmedi daha başındayım hatta geçici görev sürem bitince kanuni görev yerime dönebilecek miyim bilgisi olan var mı

adana0100
Aday Memur
29 Ekim 2025 22:12
herifteki torpile bak vay anasını
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMazeret ataması 2025İsbankasi Promosyon 100.000 TLZam hayırlı olsunSayın bakan müjde açıklayacağı haberiSosyal medya hakaretToki başvurusu için ikamet konusuIS BANKASI AÇILAN İLLER VE BILGILENDIRMEBahis-casino-promosyon6 aydır eş yardımı alıyorum ama eşim çalışıyor

Sözlük

yola tabure koyan esnaf 2 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1 kendi olmak 3 kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2 sıkıntılı ruh hali 1 çemberlitaş sütunu 1 en çok güldüğüm cümleler 1 günaydın sözlük 6 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 4 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, 'Öldürün beni' diye bağırdıDev Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı'nda uzaydan görüntülendi!Ankara'da pompalı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandıFed politika faizini 25 baz puan indirdi

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?