Mebbis puanı hatası

29 Ekim 2025 22:13
Merhaba arkadaşlar Mebbis de hizmet puanı hesapla dediğim zaman Özlük kaydı hatalı olanlar (8257) hatası çıkıyor. Hizmet puanımda yaklaşık 100 puan düşmüş gözüküyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilir mi acaba? Teşekkürler.

