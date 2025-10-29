Sağlık bakanlığında tekniker olmak

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
29 Ekim 2025 22:50
Merhaba, Devlet hastanesine Elektrik teknikeri olarak atandım ama elektriğe dair çok bir bilgim yok unuttum çoğu şeyi mezun olduktan sonra, çok sıkıntı yaşar mıyım? Hastane de tekniker olarak çalışmanın zorlukları nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim.

