Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İkinci bölgeden ikinci bölgeye


29 Ekim 2025 23:13
Herkese kolay gelsin.

Bir sorum olacak bilen biri cevaplarsa sevinirim.

Şuan bir doğu ilinde görev yapıyorum. Süresi 3 yıl. Önümüzdeki tayin dönemi süresi tamamlanacak. Doğudan doğuya tayin istersem gideceğim yerin görev süresinin tamamını mı yapacağım yoksa indirim oluyor mu?


35gru35
Aday Memur
29 Ekim 2025 23:30
şu an mevcut yönetmeliğe göre indirimli yapacaksın

okanklc21
Şube Müdürü
29 Ekim 2025 23:33

Bir yıl indirimli mı? 4 yıllık yerde 3 5 yıllık yerde 4 6 yıllık yerde 5 gibi?


yıldız24
Aday Memur
29 Ekim 2025 23:48
3 yıllık yerde 2 yıl 4 yıllık yerde 2 5-3 6-4 şeklinde devrem
Toplam 3 mesaj

