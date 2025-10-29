Ek ders puantajı kisisel verimidir .

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Khklılar ile ilgiliSözleşmeli personel tutanak yerseTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıAlkollü araç kullanmaİdare mahkemesi İstinaf İsteminin Kabulüne derseMemur başka ülkeye oturum izni ve çalışma izni başvurusunda bulunabilir mi
Sözlük
Son Haberler
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden orduya saldırıErdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkürSınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusuKız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 yaralı
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?