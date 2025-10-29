Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Ek ders puantajı kisisel verimidir .


29 Ekim 2025 23:44
Ek ders puantajı kisisel verimidir .

Bir okulda mudur yardimcisi ekders puantajini okul wwatsap grubuna atmış. Öğretmenlerin tc si ve aldığı ekders miktarı var sikayet edilmiş sonuç ne olur .

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Khklılar ile ilgiliSözleşmeli personel tutanak yerseTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıAlkollü araç kullanmaİdare mahkemesi İstinaf İsteminin Kabulüne derseMemur başka ülkeye oturum izni ve çalışma izni başvurusunda bulunabilir mi

Sözlük

çemberlitaş sütunu 1 annunakiler 2 şu an çalan şarkı 1 sıkıntılı ruh hali 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 4 en çok güldüğüm cümleler 1 bulaşık yıkayan erkek 1 günün filmi 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 2 taftan yanardağı 1

Son Haberler

Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden orduya saldırıErdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkürSınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusuKız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 yaralı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?