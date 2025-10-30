2026 KPSS'ye girecekler

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
30 Ekim 2025 00:01
Merhaba arkadaşlar kurumlar hakkında bilgi almak isteyen yazabilir bilhassa kitler hakkında caykura atandim 2024 kpss ile bizler bilgi kisitligindan dolayı verimli tercih yapamadık atandigim kurum hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan tercih verdim 2024 kpss puanıyla tercih yapacak veya 2026 kpss ye hazırlanan arkadaşlar için hazırlanma süreci olsun kitler hakkında bilgi olsun herseyi paylaşmaya hazırım çekinmeden tüm sorularınızı sorabilirsiniz çünkü hayatınız boyunca o mesleği yapacaksınız geçmiş dönemlerde yaptığım formulize sıralama analizlerim 3 aşağı 5 yukarı sapmayla doğru sonuç verdi hepinize bu süreçte başarılar dilerim


Nemrut0101
Aday Memur
30 Ekim 2025 01:21

Eş durumundan dahi olsa tayin imkansıza yakınmış kitte doğru mu

