Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş yolu açılmalıdır


30 Ekim 2025 00:01
Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş yolu açılmalıdır
MEB: Kanunlar yönetmelikler ile engellenmesi kamu vicdanını yaralayan bir durumdur. kurum içi ve kurumlar geçiş sorunu: Mutsuz olan öğretmenler memur olamıyor, Mutlu olmak isteyen memurlar öğretmenliğe geçemiyor. Kanunda yeri var ve neden uygulanmıyor! Memur öğretmelerden Yusuf Tekin'e mektup https://www.memurlar.net/haber/385415/

Çok Yazılan Konular

Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Öğretmenlikten VHKİ ye geçiş hakkında...Norm fazlası öğretmenlerin ataması Kasım ayında yapılır mı?Engelli öğretmenin arttırımlı hizmet puanı.Bunları Biliyor musunuz? (Haklarımız)Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Onkoloji tedavisi gören öğretmen atama dönemini beklemeden tayin isteyebilir mi?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Norm fazlasıyım sağlık nedenlerden dolayı tercih etmeme hakkım var mı?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolü

Sözlük

Nasıl bir evim olsun isterdim 2 kendi olmak 3 en çok güldüğüm cümleler 1 günaydın sözlük 6 taftan yanardağı 1 çemberlitaş sütunu 1 yola tabure koyan esnaf 2 günün filmi 1 kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

İDDK, yabancı uyruklu asistan doktorlara ek ödeme yapılmamasını hukuka uygun buldu30 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıMilli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden orduya saldırıErdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?