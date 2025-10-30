Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş yolu açılmalıdır

MEB: Kanunlar yönetmelikler ile engellenmesi kamu vicdanını yaralayan bir durumdur. kurum içi ve kurumlar geçiş sorunu: Mutsuz olan öğretmenler memur olamıyor, Mutlu olmak isteyen memurlar öğretmenliğe geçemiyor. Kanunda yeri var ve neden uygulanmıyor! Memur öğretmelerden Yusuf Tekin'e mektup https://www.memurlar.net/haber/385415/

MEB: Kanunlar yönetmelikler ile engellenmesi kamu vicdanını yaralayan bir durumdur. kurum içi ve kurumlar geçiş sorunu: Mutsuz olan öğretmenler memur olamıyor, Mutlu olmak isteyen memurlar öğretmenliğe geçemiyor. Kanunda yeri var ve neden uygulanmıyor! Memur öğretmelerden Yusuf Tekin'e mektup https://www.memurlar.net/haber/385415/