Engel durumu nedeniyle tayin hk.


30 Ekim 2025 00:02
Engel durumu nedeniyle tayin hk.
Sözleşmeli zabıt katibiyim işe girdikten sonra oluşan hastalıklarım nedeniyle %60 engelli raporum var memleketime tayin olmak için engelli kadrosuna geçmeyi düşünüyorum geçtikten sonra tayin talebim red olur mu? olursa nasıl bir yol izlemeliyim?

