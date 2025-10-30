KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

İşaret parmağı ameliyatı atanmada sorun yaşatır mı?


30 Ekim 2025 08:02
İşaret parmağı ameliyatı atanmada sorun yaşatır mı?

işaret parmağımdan ameliyat olacağım parmağımın donuk parmak olarak kalması ihtimali var amelşyat olursam sağlık Bakanlığına atanırken sorun yaşar mıyım şimdiden teşekkür ederim

