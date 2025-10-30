işaret parmağı ameliyatı

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

30 Ekim 2025 08:02
işaret parmağımdan ameliyat olacağım parmağımın donuk parmak olarak kalması ihtimali var amelşyat olursam sağlık Bakanlığına atanırken sorun yaşar mıyım şimdiden teşekkür ederim

