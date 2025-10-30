Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ögretmenlik ataması güvenlik soruşturması


30 Ekim 2025 08:24
Ögretmenlik ataması güvenlik soruşturması

Merhaba,

4 yıl önce 0.57 promil alkollü araç kullanamaktan ehliyetime 6 ay el koyuldu ve para cezası aldım. Alkol 1.00 promilin altında olduğu için hakkımda bir kamu davası açılmadı. Bu durum güvenlik soruşturmasında öğretmen olarak atanmaya engel olur mu?


komodin bahattinn
Şef
30 Ekim 2025 08:47
olmaz
