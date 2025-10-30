Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

yurtdışı görevlendirme


30 Ekim 2025 10:42
yurtdışı görevlendirme
daha öncesinde gidip ülkeler hakkında bilgisi olan var mi

Çok Yazılan Konular

Yeni atanan tıbbi sekreter maaşıAcil çalışanı veya daha önce acilde çalışmış hemşire arkadaşlar bakabilir mi?Görevde yükselme ünvan değişikliği2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazİntihar teşebbüsüKurumlar arası geçişHemşire kadroluysa geri sözleşmeliye geçebilir mi?Eş durumu mazeret bitimi yardimÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeMazeret eş tayini bitince eski yerine dönüş

Sözlük

günaydın sözlük 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 yola tabure koyan esnaf 2 günün filmi 1 kendi olmak 3 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

MSB'den Gazze, Suriye ve PKK açıklamasıTürkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu15 Temmuz Şehitler Köprüsü 52 yaşındaKuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölüİşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?