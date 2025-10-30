İcra Sürecinde Taahhüt İle Taksitlendirme

Merhaba.

İcra aşamasına gelen krediler için avukat aracılığı ile taahhüt verirken BDDK mevzuatındaki taksit sınırlaması geçerli mi? Bankalar nasıl bir yol izliyor? 48 aya kadar avukat aracılığı ile taahhüt verilebiliyor mu? Bu şekilde maaş icrasından kurtulmak mümkün oluyor mu?

Yoksa taahhüt aşamasında da bankalar vadeyi kısıtlı mı tutuyor? Yakın zamanda taahhüt vererek maaş icrasına gitmeden durumu kurtarabilen oldu mu merak ediyorum.

Bir de bir bankada ayrı ayrı 13 kredi var diyelim, bu 13 kredi için banka ayrı ayrı mı takip yapıyor? Toplu olarak yaptıkları oluyor mu?

Şimdiden teşekkürler.