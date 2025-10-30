Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Öğrenim Değişikliği ( Önlisans - Lisans )


30 Ekim 2025 11:29
Öğrenim Değişikliği ( Önlisans - Lisans )

Arkadaşlar Forumda çok yorum gördüm ama tam bir cevap alamadım. 2016 yılında 10/2 derece ile memur oldum. 1 yıl uzun dönem askerlik var. 8 yıldan 1 yan ilerleme ile ekim ayında 6/1 oldum. gecen ay lisansı bitirdim. büyükşehir lisans için 1 yan verdi 6/2 oldum. Ama bazı arkadaşlar ve forumda okuduğum yorumlarda 2 yan veriliyor diyor. Burda ilerleme ne olur sizce 1 yan mı 2 yanmı veriliyor. Bilgisi olan varsa teşekkür ederim.

