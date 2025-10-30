Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Eşe soruşturma açılması


30 Ekim 2025 12:22
Eşe soruşturma açılması

Merhaba

Nişanlım eski askeri öğrenci ankesör nedeniyle irtibak ve iltisaklı sayılmaktan 2y 1a yargıtayda dosyası var. Kendim kamuda memurum. Eşinin davasınolması kaynaklı soruştırma geçiren ya da sıkıntı yaşayan biri var mı ya da bilginiz var mı

Teşekkürler


Nifrebaynn
30 Ekim 2025 13:47

Kurum sağlık bakanlığı onu belirtmemişim

