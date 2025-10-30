Eşe soruşturma açılması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Khklılar ile ilgiliAlkollü araç kullanmaEşe soruşturma açılmasıİdare mahkemesi İstinaf İsteminin Kabulüne derseSözleşmeli personel tutanak yerseDanıştay 5. Daire
Sözlük
Son Haberler
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da AçılıyorKadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyorAcile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldıWhatsapp' ta Devlet Büyükleri Aleyhinde Paylaşımlarda Bulunan Memur Devlet Memurluğundan Çıkarılır Mı?Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?