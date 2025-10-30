Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Uyku Apnesi Durum Bildirir Harf Raporu


30 Ekim 2025 14:10
Uyku Apnesi Durum Bildirir Harf Raporu
Herkese iyi calismlar arkadaşlar yaklasik 1 ay önce uyku testine tabi tutuldum."Apne-hipopne indeksi 10.3 Hafif Osas varlığı tespit edilmiştir. "şeklinde rapor düzenlendi.Harfli durum bildirir raporu için ne yapmam lazım?Özellikle süreci yaşamış arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.

