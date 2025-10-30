Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İŞ BANKASINDAN İCRAYA DÜŞEMEMEK YARDIMCI OLUR MUSUNUZ


30 Ekim 2025 16:36
İŞ BANKASINDAN İCRAYA DÜŞEMEMEK YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
İş bankasına olan kredilerin otamatik ödemeden çıkardım para attığımda otamatik çekti bankayı aradığımda Anında tahsilat olarak çekmiştir diyor bu şekilde icralık olunmaz deyince olamazsınız diyor ne yapmak lazım başına gelen var mı arkadaşlar

Enginpol
Aday Memur
30 Ekim 2025 16:55
otomatik ödemeden nasıl cıkarıyoz yazarmısn

Enginpol
Aday Memur
30 Ekim 2025 17:08
krediyi otomatik ödemeden nasıl cıkarıyoz iş bankasının benimde 1 ay geriden geliyor krediler

Bünyamin4206
Aday Memur
30 Ekim 2025 17:10
Çıkartıldı deniyor ama çıkmıyor bende onu soruyorum sende bana soruyorsun

Enginpol
Aday Memur
30 Ekim 2025 17:19
ozaman otomatik kendi yapıyor sistem çıkarma yok demekki
