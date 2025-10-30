İŞ BANKASINDAN İCRAYA DÜŞEMEMEK YARDIMCI OLUR MUSUNUZ

İş bankasına olan kredilerin otamatik ödemeden çıkardım para attığımda otamatik çekti bankayı aradığımda Anında tahsilat olarak çekmiştir diyor bu şekilde icralık olunmaz deyince olamazsınız diyor ne yapmak lazım başına gelen var mı arkadaşlar

İş bankasına olan kredilerin otamatik ödemeden çıkardım para attığımda otamatik çekti bankayı aradığımda Anında tahsilat olarak çekmiştir diyor bu şekilde icralık olunmaz deyince olamazsınız diyor ne yapmak lazım başına gelen var mı arkadaşlar