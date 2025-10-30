Eş durumu tayini imzada bekleme

Arkadaşlar eş durumu tayini istedim 3 hafta oldu, bakanlık atama birimini aradığım da imza da dediler sizce bu olumlu anlamına mı geliyor, çünkü çok nadir imzadan geri dönebiliyor dedi, olumlu olumsuz diye sorduğum da ona kesin birşey diyemiyoruz dedi bazen imzadan dönebiliyor çünkü dedi, sizce olumlu mu

Arkadaşlar eş durumu tayini istedim 3 hafta oldu, bakanlık atama birimini aradığım da imza da dediler sizce bu olumlu anlamına mı geliyor, çünkü çok nadir imzadan geri dönebiliyor dedi, olumlu olumsuz diye sorduğum da ona kesin birşey diyemiyoruz dedi bazen imzadan dönebiliyor çünkü dedi, sizce olumlu mu