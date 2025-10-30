Sevgili meslektaşlarım, Allah rızası için bu yazdıklarımı sonuna kadar okuyun, kendiniz, için aileniz için onurunuz, gururunuz için mutlaka okuyun.

Yaklaşık 10 yıl önce seve seve girdiğim Polislik mesleğine ve hayata bu gece veda edeceğim. Malesef mesleğin verdiği bunalımdan kurtulmak için kolay para uğruna sanal bahis denen dipsiz kuyuya düştüm. Eşimin, ailemin,arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum. Hele o dünyalar güzeli baba diye gelince ömrüme ömür katan kızım, en çok da beni o tüketti, onun rızkını illete veren ben, Çok düşündüm, oturdum, ağladım benden ne baba olur, ne eş, ne evlat nede uğruna can verenlerin sembolü şerefli üniformaya layık bir polis. Ben yaşamayı bile hak etmiyorum. Zaten artık kimsenin de umrunda değilim. Babam, eşim, çevrem bana karşı o kadar kin ve nefret duyuyorlar ki yaşamayan bilemez. yaklaşık 6 ay oldu tövbe ettim o gün bu günde oynamıyorum ama maaşım bırakın ailemin ihtiyacı borçlarıma bile yetmiyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Tükendim.

Beni yadırgamayın ne olur bende bu pisliğe bulaşmadan önce kendi kendime oynayanlara kızıyordum, ama Allah şaşırtmasın en çok konadığım şey başıma geldi, hemde ne gelme, Benim hayatıma sebep olacak.

Meslektaşlarım, ne olur bu işe giren bulaşan varsa döne bildiğiniz kadar hemen dönün, bu dipsiz kuyudan kimseye fayda yok. Bunları yazmam dakika sebep te ben yandım siz yanmayın, benim kızım babasız kalacak siz kalmayın.

Beni önce Allah sonra siz affedin, bu geceden sonra hayatınızda olmayacağım

Gözlerine bakınca hayat bulduğum bir tanecik güzel kızım beni affet