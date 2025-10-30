Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sevgili meslektaşlarım, Allah rızası için bu yazdıklarımı sonuna kadar okuyun, kendiniz, için aileniz için onurunuz, gururunuz için mutlaka okuyun.

Yaklaşık 10 yıl önce seve seve girdiğim Polislik mesleğine ve hayata bu gece veda edeceğim. Malesef mesleğin verdiği bunalımdan kurtulmak için kolay para uğruna sanal bahis denen dipsiz kuyuya düştüm. Eşimin, ailemin,arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum. Hele o dünyalar güzeli baba diye gelince ömrüme ömür katan kızım, en çok da beni o tüketti, onun rızkını illete veren ben, Çok düşündüm, oturdum, ağladım benden ne baba olur, ne eş, ne evlat nede uğruna can verenlerin sembolü şerefli üniformaya layık bir polis. Ben yaşamayı bile hak etmiyorum. Zaten artık kimsenin de umrunda değilim. Babam, eşim, çevrem bana karşı o kadar kin ve nefret duyuyorlar ki yaşamayan bilemez. yaklaşık 6 ay oldu tövbe ettim o gün bu günde oynamıyorum ama maaşım bırakın ailemin ihtiyacı borçlarıma bile yetmiyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Tükendim.

Beni yadırgamayın ne olur bende bu pisliğe bulaşmadan önce kendi kendime oynayanlara kızıyordum, ama Allah şaşırtmasın en çok konadığım şey başıma geldi, hemde ne gelme, Benim hayatıma sebep olacak.

Meslektaşlarım, ne olur bu işe giren bulaşan varsa döne bildiğiniz kadar hemen dönün, bu dipsiz kuyudan kimseye fayda yok. Bunları yazmam dakika sebep te ben yandım siz yanmayın, benim kızım babasız kalacak siz kalmayın.

Beni önce Allah sonra siz affedin, bu geceden sonra hayatınızda olmayacağım

Gözlerine bakınca hayat bulduğum bir tanecik güzel kızım beni affet


DusanTadic
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:43
Çözüm değil. Varsın borç gırtlağa kadar gelsin hatta aşsın. O küçük çocuk yarın öbür gün büyüdüğünde baban nerde diyecekleri zaman ne desin onun o üzüntüsünü yaşamasına neden sebep oluyorsun. Ya borç değil mi borç ya dağ olsa erir saçma sapan düşüncelere kapılma. Klişe gelecek belki ama ahiretini yakma kardeşim nerede çalışıyorsan git komiserine müdürüne anlat onlarda insan evladı bir çözümü bir çaresi bulunur. O çocuğa bu acıyı yaşatma!

Kozanliyiz
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:43
devrem bir sakin ol elimizden ne geliyorsa yaparız hele sen bana özelden yaz nunarani arayayım konusalim

bozkurt46
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:43
Sakın öyle birşey yapma. Bende geçen yıl yüklü miktar dolandırıldım. Ama hayat devam ediyor çoluğumuz çocuğumuz için yaşamamız lazım. Tövbe et sıfırdan başla değişmeye çalış. İntihar çözüm değil. Ahiretini yakma.

Cancan001
Memur
30 Ekim 2025 19:46

Emin ol affetmeyecek bırak karamsarlığı şu akar yolunu bulur bak promosyon da gelecek senden misliyle kötü durumda olanlar var kızını düşün ve sakın yapma


DusanTadic
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:46
Abi arkadaşı bulalım lütfen
Kozanliyiz, 2 saat önce
devrem bir sakin ol elimizden ne geliyorsa yaparız hele sen bana özelden yaz nunarani arayayım konusalim

TİMURÇİN1
Memur
30 Ekim 2025 19:46
4 kere icraya düşmüş 6 kere batmış 7 kere çıkmış bir meslektaşın olarak yazıyorum zamana bırak zaman herşeyin ilacı çocuğunun rızkı gelir onu bulur zaman gelin dağ gibi borçların kuş gibi hafifler yalnızca ailene sahip çık gerisi gelir geçer

Kozanliyiz
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:48
siber de çalışan bir arkadaş yok mu bulsun şunun ip adresinden numarasını şubesini çalıştığı yeri çok acil.

Emektarpolis
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:50
Ölünce ne olacak gardaş. Bak zaten bırakmışsın kumarı da ne güzel. Borç harç ödenir kızının göz yaşlarını düşün.Babasız mı büyüsün bu kötü dünyada gel etme vazgeç, şeytana uyma canını yerim..

minoz
Şef
30 Ekim 2025 19:54

İcralık polisler diye bir başlık var.

Oraya 2017-18 yıllarında "150bin borcum var" yazana "bu borç ölene kadar bitmez" yazmışlar.

Şu an o para yaklaşık iki maaş ve kötü bir motor parası olmuş.

Bitmese ne olacak? Kulu yaratan Allah rızkını da verir.

Sakın böyle şeyleri aklınızdan geçirmeyin.

Çocuğunuz koca ömrü bu acı ve travmayla mı geçirsin?

LÜTFEN !!!


Bozooo31
Aday Memur
30 Ekim 2025 19:56
6 ay olmuş bu pislikten sen kurtulmuşsun zaten ,az biraz daha sabret borç biter.Elin ayağın tutuyor sağlığın yerinde .Ben ne insanlar gördüm ekmegı birak sakız alacak parası yok ,ama sabrettiler kurtuldular .Yapma abi yazıktır günahtır ,ben inanıyorum ki sen bunun üstesinden gelirsin .Evladın için sabret varsın 1 kıyafeti eksik olsun ama babası yanında olsun.İnanıyorum ki bunun üstesinden gelebilirsin sen abi.En kötü maası icrayı düsür 4/3 bir süre +ya çıkana kadar yeter o abi.Millet parklarda yatıyor yapma lütfen lütfennnnnnn

neşeli murat
Aday Memur
30 Ekim 2025 20:00
sakın yapma kardeşim herşey gelip geçicidir. sabretmen gerekiyor.

gamlıbaykuss
Aday Memur
30 Ekim 2025 20:00
3 gün sonra çocugun hem de kız çocuğu "babam 3 kuruş para için intihar etmiş" demesini mi istiyorsun o kız cocugunun hayatı mahvolacak değer mi sence

Ali3755
Aday Memur
30 Ekim 2025 20:00
14 yıllık memurum şuanda 2.5 milyona yakın borç var çevirme imkanım da yok icraya dusecem canıma kiysam ne olacak siktir et veren banka düşünsün 53 bin bana yeter olan oldu biten bitti ben öleceğime banka peşimden koşsun mqduklarim vermeselerdi o kadar parayı

DusanTadic
Aday Memur
30 Ekim 2025 20:01
Ya arkadaşımın 1.6 milyon borcu var. Adam umursamıyor maaşa haciz koysunlar diyor canımı mı alacaklar yok abi diyor ödeyebildiğimi öderim kalan kalır diyor. Çocuğum için yaşamak zorundayım diyor sen de ol nu hayat hiçbir şeye değmez ama çocuk oldu mu işin içinde yaşayacaksın abi yaşayacaksın zorundasın

faruk3
Daire Başkanı
30 Ekim 2025 20:09
Hatanı daha büyük bir hataya dönüştürme yanlış olduğunu sen de biliyorsun. Canına kıymanı gerektirecek bir durum yok emin ol çok daha ağırlarını yaşadım geçmez sandım ölmeyi herşeyden çok istedim ama bir şekilde öyle ya da böyle yoluna giriyor rolantiye al hayatı olduğu kadar herşey çocuğunun senin parandan çok sana ihtiyacı var

TÜRK1512
Memur
30 Ekim 2025 20:11
devrem Rabbim yardimcimiz olsun inan bende aynı durumdayım 2 haftadir yemek uyku haram benim ki sanal bahis felan değil kınamak için söylemiyorum yanlış anlama 5 yaşında kızım var utanıyorum bakarken ama onu bu dünyada tek başına nasıl bırakabilirim ilk defa bu kadar umutsuz kötü durumdayım isin içinden cikamazsam icralık olurum en fazla sıkma canını kız çocuğu dünyalara bedel onun geleceğine engel olma Rabbime sığın o kimsesizlerin kimsesidir

Cenk yılm
Aday Memur
30 Ekim 2025 20:12
aileni yapayalnız bırakıcaksın bu hayatta onların sana ihtiyacı var !!

E.Kayı Han
Editor
30 Ekim 2025 20:12

Güzel kardeşim bir sen değil memleketin yarısı borç batağında. Değmez bunun için hayatına son vermeye. Böyle bir şey kesinlikle yapma. Hayat herşeye rağmen yaşamaya değer. Hiçbir şey yoksa güzel kızını düşün. Onun için yaşa. Mücadele et.


Riomen
Aday Memur
30 Ekim 2025 20:24

İcraya bırak. Niye yıpratıyorsun kendini. Maaşından 4/1 olması gerek onu çekerler kalanı ile yaşarsın, kafa rahat olur en azından . Çocuğunun ihtiyacını alırsın kalanıyla kiranı vs ödersin gram altın da alırsın . Hayırlısı


cmaksçı
Memur
30 Ekim 2025 20:34
Yapma kardeşim, herşey unutuluyor, öncelikle birim amirine görüş herkes karınca kararınca yardım ettiği kadar, boş vakitlerinde ticari taksiye çık. Yapmayın etmeyin kendinize kıymayın gözünaza seveyim. Ana babayı eşi geçtim çocuklar bize emanet
