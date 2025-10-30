Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.

şu ara tatilde hangi ülkeye gitsem gideceksem?


30 Ekim 2025 21:33
şu ara tatilde hangi ülkeye gitsem gideceksem?

öneri alabilirim. (Sebebi ile belirtirseniz önerinizi birde turistik vs detaylar verirseniz güzel olur )

bide vize de sorun çıkarmayacak olan bir ülke olsa o da engelleyici bir unsur olarak çıkmamış olur karşıma. pasaportum çünkü umuma mahsus ve tercihen e vize veren veya vize istemeyen (yani beni burdan ankaraya veya istanbula götürmeyecek bir ülke olursa güzel olur)

hadi bakalım yazın önerilerinizi. 9 günlük tatilim için. :)

Çok Yazılan Konular

Tatilde güvenceizmirde tatil planı

Sözlük

günaydın sözlük 1 günün filmi 2 şu an çalan şarkı 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1

Son Haberler

İstanbul polisinden kent genelinde 'huzur' uygulamasıTahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim olduCamide boğazını kesip öldürdüğü adamın karısına 'Şimdi git kocanın leşini topla' demişKasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!11 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?