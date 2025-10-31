DEVLET=AKP

O noktaya geldik.. İç içe bir durum söz konusu.. Devletin tüm organları ve departmanları ile adeta özdeşleşmiş vaziyette.. Halbuki devletin soyut varlığının veya ruhunun hükümetin somut varlığından uzak tutulması ya da korunması gerekirdi diye düşünüyorum.. Yürütme organı bu anlamda her yeri işgal ederek tek yetkili hale geldi.. Atamalar başta olmak üzere hemen her sahada akp iktidarı ve rte imzası var.. Aday adayları dahi sadece mevcut iktidar yanlısı kişiler arasından seçiliyor.. Evet.. Özellikle ve öncelikle belirtmeliyiz ki bu demokrasi ilkesine taban tabana zıt bir durum.. Demokrasinin özüne aykırı.. Ayrıca çok sesliliği de engellemiş oluyorsunuz.. Lafta veya sözde herkesi dinliyoruz ve istişare ile hareket ediyoruz diyorsunuz fakat sonunda yine sizin istekleriniz gerçekleşiyor.. Acaba siz gerçekten yetkin misiniz? Bu iş için uygun musunuz? Tüm teşkilat ve kadrolarınızla istenilen seviyede misiniz? Halkın bir bölümünün size oy vererek yetkilendirmesi sizi yeterli kılıyor mu? Elbette seçmen ve tercihleri kutsaldır ve asla dalga konusu yapılmamalıdır ama yine de mevcut iktidar kitlesine baktığımızda maalesef ve esefle seviyenin yerlerde olduğunu görüyoruz.. Evet.. Bu bir vakıadır arkadaşlar.. Çoğunluğun seçimi ile iktidara gelen mevcut akp yönetimi ve kadroları işte bu dünyadan bi haber veya kopuk yaşayan insanların partisidir.. Ve her tarafı kaplamış durumdalar.. Her yerde onlar var.. Onlarsız hiçbir iş yürümüyor.. Mutlaka bu gerçek ile yüzleşmek durumunda kalıyorsunuz.. Devlet=Hükümet algısının da ayrıca bitmesi gerekir diye düşünüyorum.. Devleti siyasi partilerden veya hükümetten bağımsız daha üst bir konumda değerlendirip denetleyici bir role sahip olması gerekir.. Şu an iktidar denetlenemiyor.. Ve devleti ele geçirmiş durumdalar.. Sanki ebediyen o koltuklarda kalacaklar.. Makam,mevki vardır evet ama kişiler geçicidir.. Siz adeta kendi kişiliğinizi veya benliğinizi bulunduğunuz makamlarla özdeşleştridiniz.. Bu çok tehlikeli bir durum.. Çünkü öyle bir algı veya anlayış ki sanki o kişi olmasa o makam da olmayacak gibi.. Alternatif bırakmadınız maalesef.. Fevkalade yanlış içindesiniz.. Kendinizle de çelişiyorsunuz.. 2 dönemdi hani maksimum görev yılı.. Ne oldu? Ülkenin yegane sahibi biziz ve bizim bir Alternatifimiz yok algısı meydana getirdiniz.. Ciddi,sizi sıkıntıya sokacak rakiplerinizi de bertaraf ettiniz.. Biliyor musunuz? Zavallısınız ve acınacak haldesiniz.. Evet.. Devletimizin kıymetli makamlarını işgal eden siz ne idiğü belirsizler.. İşiniz zor.. Bitmiş durumdasınız.. Hesabınız kolay olmayacak.. Etmediğiniz kötülük kalmadı.. Mutlaka bir gün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz..

