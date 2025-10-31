Merhabalar. 3 senedir Ankara'da tarım ve orman bakanlığına bağlı bir genel müdürlükte 4b sözleşmeli teknisyen olarak çalışıyorum. İşe girişimde 1 hafta ile kadroyu kaçırdım bundan dolayı da 3 sene bekledim Ocak ayında kadroya geçeceğim. Fakat daire başkanlığımız farklı bir ilde kendisine bağlı o ilin bölge müdürlüğü bünyesinde bir birim daha açacak bundan dolayı o şehire personel gönderilmesi gündemde. Şu an sözleşmeli olduğum için farklı şehire zorunlu olarak gönderilemiyorum sanırım. Daire bşk. yrd.sının kadrolu personeli istediğim yere gönderirim gibi konuştuğunu söylediler. Kadroya geçersem beni zorla tayin edebilir mi? Sözleşmelide kalıp ilerki yıllarda kadroya geçmek daha mı mantıklı? Kurumda bazı kişilere bu durumdan bahsedince rotasyon olduğunu gidebileceğimizi söylediler fakat araştırdığımda sadece milli eğitimde olduğunu gördüm. Rotasyon her kurumda geçerli mi? Teşekkür ederim.