Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

KADROYA GEÇMEK İSTEMEZSEK ?


31 Ekim 2025 01:01
KADROYA GEÇMEK İSTEMEZSEK ?
merhaba arkadaşlar herkese iyi forumlar. 3+1'in sonunda kadroya geçmek istemedik diyelim artık ömür boyu sözleşmeli mi oluyoruz sonradan kurum istediği zaman sözleşmeyi feshedebilir mi ? Yoksa sonradan da olsa istediğin zaman dilekçeyi yazıp kadroya geçebiliyor muyuz ? Bilgisi olanlar yanıtlarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

3+1 e tabi olan Sözleşmeli Personel Kurumlar arası görevlendirme süresiKoruma ve güvenlik memurları çalıştırılmasına yönelik usul ve esaslar nelerdir?

Sözlük

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1 günün filmi 2 günaydın sözlük 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1

Son Haberler

İDDK, 'yüz kızartıcı ve utanç verici harekette bulunan memurun" niye atıldığına açıklık getirdi31 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıİzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır ArsaZekat ile Kalbine Dokun!Cumhuriyet Bayramı gösterisinde duygulandıran anlar!

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?