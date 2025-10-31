Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis maaş yetersizliğinden, sanal kumara bulasip intihar ediyor.!!!!


Daha bu akşam bir meslektaşımızın intihar yazısını okudum.. içim parçalandı, ama bu sadece Bir örneği,bu durumda olan yüzlerce polis var etrafımda.. Sanal kumar asla tasvip ettiğim bişey değil ama, şu insanlar 150 bin minimum maaş alsa eminim böyle şeylere bulaşmaz.. çıkış yolunu böyle yollarda sanıyorlar, adamlar ay sonunu getirmiyor, çocuk okutan,kira veren, bütün bunların arasında nasıl birikim yapsınlar, öğrenilmiş çaresizlik hayattaki en kötü durum.. Artık sesin duyulması lazım, önce bu sanal kumara devletin el atması, sonra maaşlara düzenleme gelmeli... Bir yıl oldu yapmadığınız etkinlik kalmadı, ama sesimizi duyuramadik.. mesai ücretine zam alan alana..polis en düşük alan memur durumundadır... mesleğin zorluğu zaten gözler önünde, bu insanlara maddi iyileştirme sağlanırsa eminim çok farklı olacaktır..en azından izinli olduğu gün ailesiyle çocuklarıyla gezip stresini atacaktır ..maddi iyileştirme, çalışma sisteminde duzenleme gelmesi l

