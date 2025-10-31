Eş durumu hakkında

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

31 Ekim 2025 01:08
Merhaba iyi günler, ben Şırnak ilinde görevli polis memuruyum. Eşim bursa ilinde polis memuruyken evlendik benim buradaki sürem az kaldığı için o yanıma gelmedi daha sonra ankaraya geçici görevli gitti ben bu sene haziranda Şarktan batıya döneceğim Ankara?ya eş durumundan tayin istesem verirler mi ? Geçici görevde olması sorun yaratır mı ?

