Harchrah alamamak

Merhaba. Ankara'da tarım ve orman bakanlığına bağlı bir genel müdürlükte 4b teknisyen olarak görev yapıyorum. Yaz aylarında orman yangınları dolayısıyla 14 günlük periyodlarla yangın bölgesine görevlere gidiyorum. Bu sene art arda 1 hafta boşlukla 5-6 göreve gittim toplamda yaklaşık 75 gün. İlk gittiğim görev hariç diğer görevlerin harcirahını alamadım. Bütçe olmadığı için yatmadığını söylüyorlar. Şu an toplamda 70 bin tl harcırah alacağım var. (maaşım 50bin tl). ve hala yaz bitmesine rağmen göreve gitme ihtimalim var. Sendikaya söylüyoruz ilgilenmiyor. Bu görevleri reddetme hakkımız var mı? İşe girerken ilanda bu görevlerden bahsedilmiyordu ve imzaladığım sözleşmede de yazmıyor ama gitmek zorundasınız deniliyor. Bu görevlerden dolayı ek ücret, tazminat vs. de almıyoruz sadece günlük 600 tl harcirah yatıyordu. 657'ye baktığımda genel bilgiler dışında bu durumları detaylı açıklayan bir madde bulmadım. Yardımcı olursanız sevinirim.