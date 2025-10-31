İcra takibi soruşturma hk

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
31 Ekim 2025 07:45
Arkadaşlar zamanında bir telefon almıştım taksitini atlamışım hemen icra takibi başlatmışlar dün gördüm bunu şimdi ödersem bir soruşturma geçirir miyim işyerinin haberi olur mu ? Ve bana ödeme emri e tebligat ile mi gelir e tebligat adresim var.


Dr Drogba
Aday Memur
31 Ekim 2025 08:28
geçirmezsin. e tebligat adresine gelir

rythmer
Aday Memur
31 Ekim 2025 09:27

selam, benim de bir icra dosyam vardı, avukatlık şirketi tarafından arandım, sonra gidip icra dairesine ödemeyi yaptım ve uyap vatandaştan kontrol ettiğimde icra dosyasının kapandığını görüyorum fakat halen avukatlık şirketinden aranarak ödeme yapmadığım ve ödemem gereken bir tutar olduğu söyleniyo, uyap vatandaşda böyle bişey yok ne yapmalıyım bilgisi olan var mı?

