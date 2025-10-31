Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
31 Ekim 2025 10:05
Şeflerin Hakkı İçin Harekete Geç! 3600 EK GÖSTERGE VE KADRO TALEBİNE DESTEK!

Değerli meslektaşlar,

Yönetici kadrosunda görev yapan Şeflerin 3600 Ek Göstergeden yararlanması ve Müdür Yardımcısı kadrosuna geçirilerek maaş ve özlük haklarındaki mağduriyetlerinin giderilmesi için TBMM'ye sunulan e-dilekçeler açılmıştır!

Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım ve sesimizi Meclis'e güçlü bir şekilde duyuralım. Ne kadar çok imza olursa, yasal düzenleme talebimiz o kadar ciddiye alınacaktır.

Lütfen aşağıdaki dilekçe numaralarını TBMM E-Dilekçe sistemi üzerinden aratarak, e-Devlet şifrenizle giriş yapın ve hemen imzalayın!

İmza Atılacak Dilekçe Numaraları:

D28-25098: Şeflere Müdür Yardımcısı Kadrosu Verilmesi

D28-24942: Şef ve Kamu Personeline 3600 Ek Göstergesinin Verilmesi

İmza Adresi:

&#10145;&#65039; https://edilekce.tbmm.gov.tr/Ebasvuru

Unutmayın: Birlik olursak kazanırız. Sadece 2 dakikanızı ayırarak geleceğinize sahip çıkın ve bu mesajı tüm Şef meslektaşlarınıza ulaştırın!

