Yeni atandım


31 Ekim 2025 10:49
Yeni atandım
kpss 2025/5 atmasında ilk ve acil yardım teknikeri olarak adana şehir hastanesine atandım bizleri genel nerde çalıştıracaklar hemşire gibi mi giyineceğiz , gidiş geliş yapacağım aracımla ilçeden merkeze 70 km sıkıntı olur mu ve son olarak maaşları nasıldır 80-85 arası konuşuluyor mesaisi var diyorlar teşviği yüksekten alıyor diyorlar lütfen yardımcı olursanız sevinirim

