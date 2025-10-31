Yeni atandım

kpss 2025/5 atmasında ilk ve acil yardım teknikeri olarak adana şehir hastanesine atandım bizleri genel nerde çalıştıracaklar hemşire gibi mi giyineceğiz , gidiş geliş yapacağım aracımla ilçeden merkeze 70 km sıkıntı olur mu ve son olarak maaşları nasıldır 80-85 arası konuşuluyor mesaisi var diyorlar teşviği yüksekten alıyor diyorlar lütfen yardımcı olursanız sevinirim

